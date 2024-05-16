串流影音偏好度 資策會：3年內拚過半

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資策會（MIC）15日發布台灣影音觀看行為調查，國人觀看串流影音（49％）的偏好度已超越非串流影音（44％），預期未來3年內，消費者對串流影音偏好度將有機會過半。

資策會去年第四季針對1068份樣本進行調查，發現93％網友有觀看影音習慣，其中有近半網友每日花費1～2小時觀看長篇影音。其中，49％是使用串流影音，優於非串流影音者（44％）。

資策會產業分析師洪齊亞指出，45歲以下的受訪者，偏好串流影音。其中，18～25歲的年齡層中，高達66％偏好串流。預期隨著世代推移，未來3年內使用及偏好串流影音者將有機會過半。

而消費者選擇串流影音的原因，主要是反映其行動上網的習慣、無需超額花費的價格、還有多元內容等。其中，有64％的串流影音用戶表示，未來5年內將增加對串流影音的使用。

至於平台偏好與訂閱行為方面，根據資策會的調查，用戶對於國際影音串流平台的偏好及使用，前五名依序為YouTube（73％）、Netflix（52％）、Disney+（28％）、LINE TV（23％）以及愛奇藝（19％），

針對「訂閱國際平台」的用戶，前三大訂閱平台依序為Netflix（63％）、YouTube（41％）、Disney+（38％）。

此外，用戶對於國內平台偏好前五名，依序為巴哈姆特動畫瘋（32％）、中華電信Hami Video（27％）、遠傳friDay影音（18％）、愛爾達ELTA TV（17％）與公視+（17％）。

針對「訂閱國內平台」的用戶，前三大訂閱平台分別為中華電信Hami Video（31％）、巴哈姆特動畫瘋（20％）以及遠傳friDay影音（19％）。進一步分析用戶願意付費的關鍵，資策會表示，半數因為「訂價合理可接受」，另外為「去除廣告」等。