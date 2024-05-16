搶當龍頭 光陽祭充換合一電車

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近年國內電動機車銷售統計

電動機車市場競爭火熱，雙雄Gogoro、光陽Ionex正面對決，在Gogoro一連發表高低階兩款全新機種搶市後，光陽15日發表全新「充換合一」的S Techno電動機車，董事長柯勝峯表示，充換電合一概念為市場首創，可最大滿足電動機車車主不同需求，力拚新車帶動今年品牌電動機車銷量倍增，續朝「油電雙冠」目標邁進。

除S Techno，光陽也同步發表全新入門車款酷玩CoolOne新車，若再加上Gogoro已發表的JEGO已開始逐月領牌，及高階機種Pulse預計最慢將於6月底開始交車，雙雄高低階車款齊發，下半年電動機車市場可望增溫。

此次S Techno上市，柯勝峯則指出，除宣告光陽Ionex在電動機車的發展迎來新的里程碑，更代表充電型與換電型電動機車整合時代已經來臨，換電為主的台灣市場與充電為主的全球市場將合而為一，光陽將藉由S Techno大步邁向國際市場。

柯勝峯進一步表示，光陽Ionex著眼於全球廣大市場，近年持續強化布局，不過，在海外市場換電網絡仍不密集的情況下，充換合一的電動機車可先行介入，後續隨著市場成熟又可增加換電選項。因此也樂觀S Techno後續海外銷售動能。

受今年國內整體機車市場萎縮波及，前四月電動機車銷量僅1.57萬輛、年減約30％，光陽在新車還沒問世影響下，前四月電動機車領牌不到2,500輛，同樣衰退逾30％。不過柯勝峯看好在S Techno及CoolOne帶動下，下半年光陽Ionex電動機車銷售力道將逐步增加。

柯勝峯指出，光陽力拚油電雙冠目標仍不變，此次一口氣推出高低階兩車款，再搭配3月底推出免預繳、免綁約的全新「168騎到飽」資費專案，凸顯品牌續深耕電動機車市場的決心。

面對光陽來勢洶洶，Gogoro早一步於第一季推出Pulse、JEGO兩款新車，其中價格親民的JEGO開始交車後，也推升品牌4月領牌數增至3,850輛，在整體機車市場占有率回升至6.3％。

Gogoro表示，高階定位的Pulse目前已累計近2,000張訂單，預計最慢6月開始交車，屆時也將再推升整體電動機車銷售占有率，加上各家業者新車齊發，下半年電動機車市場可望增溫。