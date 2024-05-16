奧迪、SKODA電動車搶登台

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電動車市場火熱，各廠積極投入相關布局，繼台灣福斯（VW）斥5億元布局在台充電網絡，台灣奧迪（AUDI）15日正式發表Q4 e-tron，以不到200萬元早鳥價搶市，SKODA台灣總裁李御林也預告，最慢第三季導入純電車款Enyaq及Enyaq Coupe，伴隨新車上市，屆時品牌於全台13座超充站也將一次到位。

台灣奧迪今年再度於台北打造Audi House of Progress Taipei品牌概念店，將於18日至6月2日限期開展，期間展出首次在台登場的A6 Avant e-tron concept 概念車、Q4 Sportback e-tron與SQ8 Sportback e-tron，現場展出以純電車款為主，可看出品牌深入布局電動車的決心。

配合品牌概念店開展，台灣奧迪也宣布Q4 e-tron及Q4 Sportback e-tron上市，並搭配早鳥價199萬元起優惠促銷，台灣奧迪表示，日前Q4 Sportback e-tron 45 Edition One首發版預售已接獲逾200張訂單。

台灣奧迪總裁安薩瑞表示，隨全新Q4 e-tron車系加入，品牌純電休旅陣容更齊全，將可滿足各級距購車需求，集團將持續同步優化充電網絡與數位服務。安薩瑞今年曾預告，強化充電網絡為今年重要任務，台灣福斯首座極速充電站也已於14日落成啟用，未來集團品牌電動車皆可使用。

SKODA去年在台銷量首度破萬輛，李御林於15日在Scala新車上市發表會亦表示，順應電動車潮流，品牌同樣積極準備，純電車款Enyaq及Enyaq Coupe將於第三季上市，目前車主探詢度相當高，看好後續銷量。