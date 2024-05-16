寶成Q1獲利 創同期次高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

寶成近年營運成績

鞋業大咖寶成受惠製鞋本業回溫，加上轉投資南山人壽貢獻利益激增至24億元大進補，推升寶成首季稅後純益達46.53億元、年增369.3％，獲利創同期次高紀錄，每股稅後純益（EPS）達1.58元。

寶成15日董事會通過第一季財報，寶成首季合併營收632.89億元、年減1.7％，主因運動用品零售業務因實體門店客流相對波動，抵銷鞋類製造業務營運逐步復甦態勢。

在鞋類製造業務方面，寶成獲益於產業庫存調整漸近尾聲，及低基期效應，首季出貨約5,880萬雙，高於去年同期的5,390萬雙，是今年首季營收成長的主要動能。首季成品鞋平均售價19.55美元，低於去年同期的21.53美元，主因產品組合變化而下降。另美元升值助益，集團鞋類製造業務營收年增3.4％，其合併營收占比增至62.3％。

運動用品零售方面，寶成說，雖然第一季線上銷售保持相對穩健，但因消費環境愈趨複雜多變，導致實體門店客流較為疲弱，加上去年同期因主要營運地區全面鬆綁防疫措施而推升消費買氣，因比較基期提高，致使首季運動用品零售業務營收年減9％，其合併營收占比降至37.3％。

寶成強調，致力「降本增效」有成，加上鞋類製造業務產能利用率回升到正常水平，推動第一季營業毛利率達25.5％，高於去年同期的24％，有效抵銷合併營收減少的不利影響，營業毛利161.32億元、年增4.5％。

寶成持續力行嚴謹費用管控措施，首季合併營業費用率由去年同期的20.8％再降至19.5％，合併營業淨利為37.9億元、年增86.8％，合併營業淨利率6％，高於去年同期的3.2％。

寶成首季依權益法認列的投資收益為29.12億元，遠高於去年同期的4.44億元，其中直、間接持股18.09％的南山人壽貢獻達24.03億元，高於去年同期的2,600萬元，使得寶成首季稅後純益大增近3.7倍至46.53億元，EPS達1.58元。