遠東SOGO挺兒少 獲首屆人文企業獎

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遠東SOGO百貨「SO GOOD好小孩少年楷模」徵選暨表揚活動，今年邁入第12屆，累計獎勵313位學童、催生49名總統教育獎，促使1.5萬人次受益，今年並獲得聯經出版社與社團法人台灣社會企業永續發展協會共同舉辦首屆「人文企業獎」——社會關懷卓越獎肯定。

遠東SOGO暨太平洋崇光社會福利基金會董事長黃晴雯表示，相較於大多企業獎項以經營、績效為主體，「人文企業獎」以更軟性的姿態關注於企業的社會關懷、平等對待與進步價值，獲獎不僅是對遠東SOGO的肯定，更是對第一線投入兒少關懷的老師與社工肯定。

SOGO投入逾十年光陰持續提升兒童福利，每年設定主題倡導DEI（多元、平等、共融），尊重生命差異、消弭歧視，呼籲社會發現身心障礙、學習障礙及資源弱勢等學童的獨特價值，帶動社會善循環，累計10多年計獎勵313位學童、催生49名總統教育獎，促使1.5萬人次受益。

「少年楷模」是國內百貨唯一弱勢兒童典範徵選暨表揚活動，今年徵選開跑中，主題為「我身上的光」，總獎金高達35萬元，將徵選23位生命小鬥士，讓大眾看見多元的生命色彩，提升兒少福利，推動消除不平等。

今年為擴大於校園中推動兒童人權的力道，遠東SOGO舉辦「我夢想中的共融樂園」徵圖比賽，從創作源頭開始宣導平權，並運用首獎作品為海報主視覺，首獎作品為桃園市忠貞國小曾紫歆的「讓愛延續」；此外，為提升大眾永續意識與實際行動，遠東SOGO同步向全民募集第二屆「SO GOOD永續提案」，只要對永續有想法和執行力，三人以上即可組隊參加，若提案者為師長，還可代表學校申請「永續駐點學校」，優先獲得遠東SOGO提供的資源。