前往主要內容
工商時報LOGO

AI新創 數位無限 獲大咖注資逾億元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AI產業正夯，已在台灣AI晶片GPU算力調度、與AI平台領域取得成果的「數位無限（InfinitiesSoft）」公司，日前完成新一輪1.2億元募資，投資人包括仁寶電腦、台達電子公司台達資本、工研院子公司創新工業技術移轉（ITIC）、新生資本等大咖，未來將進攻亞洲AI平台市場。

數位無限執行長陳文裕15日表示，數位無限旗下產品AI-Stack允許多部門排程使用GPU資源，將GPU的資源運用最大化，該產品具備AI開發到部署的軟體技術，及自行開發的GPU切片、GPU融合與多節點GPU算力匯集等技術，能讓企業迅速上手，無縫對接開發工具。

陳文裕指出，全球能投入AI管理與GPU調度平台的同業，屈指可數，本輪資金用以擴展亞洲市場，成為市占第一的領先者，更加速與國際大廠的深化合作，加大全球市場的覆蓋，希望協助企業為AI賦能企業轉型，引領產業未來發展的新浪潮，只要透過數位無限產品AI-Stack，都能直接進入應用場景，大幅節省時間與成本。

他說，透過高雄經發局的計畫支持，讓數位無限與高雄大集團能更深入合作，深作產業應用與通路合作，外擴公司的商業效應。未來，數位無限也期許能成為台灣AI平台的領導者，攜手台灣AI生態夥伴前進全球市場，一起為台灣的AI產業發光發熱。

高雄經發局長廖泰翔表示，去年生成式AI與AI加速晶片，逐漸加溫，全球AI產業發展持續增速，高雄市政府經發局與全台最大產業加速器StarFab Accelerator合作，推動「建構亞灣創新生態系計畫」，以新創AI技術賦能在地產業、推動大高雄地區數位轉型。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 長榮大賺為何慘跌？業內揭關鍵原因 蔡明彰加碼3點看好航運後市

  2. 不再五窮六絕 AI PC帶旺電子股 10檔概念股紅通通

  3. 3檔「輝」家軍迎爆炸式成長 1台廠榜上有名

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。