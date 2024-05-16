AI新創 數位無限 獲大咖注資逾億元

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AI產業正夯，已在台灣AI晶片GPU算力調度、與AI平台領域取得成果的「數位無限（InfinitiesSoft）」公司，日前完成新一輪1.2億元募資，投資人包括仁寶電腦、台達電子公司台達資本、工研院子公司創新工業技術移轉（ITIC）、新生資本等大咖，未來將進攻亞洲AI平台市場。

數位無限執行長陳文裕15日表示，數位無限旗下產品AI-Stack允許多部門排程使用GPU資源，將GPU的資源運用最大化，該產品具備AI開發到部署的軟體技術，及自行開發的GPU切片、GPU融合與多節點GPU算力匯集等技術，能讓企業迅速上手，無縫對接開發工具。

陳文裕指出，全球能投入AI管理與GPU調度平台的同業，屈指可數，本輪資金用以擴展亞洲市場，成為市占第一的領先者，更加速與國際大廠的深化合作，加大全球市場的覆蓋，希望協助企業為AI賦能企業轉型，引領產業未來發展的新浪潮，只要透過數位無限產品AI-Stack，都能直接進入應用場景，大幅節省時間與成本。

他說，透過高雄經發局的計畫支持，讓數位無限與高雄大集團能更深入合作，深作產業應用與通路合作，外擴公司的商業效應。未來，數位無限也期許能成為台灣AI平台的領導者，攜手台灣AI生態夥伴前進全球市場，一起為台灣的AI產業發光發熱。

高雄經發局長廖泰翔表示，去年生成式AI與AI加速晶片，逐漸加溫，全球AI產業發展持續增速，高雄市政府經發局與全台最大產業加速器StarFab Accelerator合作，推動「建構亞灣創新生態系計畫」，以新創AI技術賦能在地產業、推動大高雄地區數位轉型。