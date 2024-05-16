大洋拚資產活化 景美土地簽合建開發

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大洋資產活化再添一樁，大洋公告擬以台北市文山區興隆段三小段300地號土地與建商甘霖建設簽訂合建分屋契約，此案大洋土地持分二分之一，擬興建住宅出售獲取利益。

大洋因營運市況逐步築底改善，第一季營收11.12億元，營業利益0.06億元，稅後純益1.16億元，EPS達0.53元，擺脫去年第四季虧損陰霾。

大洋近年持續活化資產，除景美土地投入合建案開發，中和土地開發案與知名建商馥華集團旗下馥羽開發簽訂合建分屋協議，重啟開發；另有桃園新屋土地一半為廠房、另一半空地，為後續擴建或遷廠計畫保留彈性；高雄前鎮3,700坪土地已將相對閒置1,800坪出租；中壢廠開發則將等待當地政府主導，將效益最大化。

其中，大洋中和土地開發案由子公司常新欣業擬以新北市中和區健康段1285等五筆地號土地與建商簽訂合建契約，敲定與馥羽開發合作，規劃興建住宅出售及商場出租，獲取利益。新開發計畫中20％為商場、80％住宅，預售時間未定。

大洋中和舊廠區2012年由工業用地變更為住宅用地，該地原土地面積15,730坪，扣除37％捐地後，實際開發案面積為9,912坪，已完成重劃作業；因土地鄰近美式大賣場，附近還有環狀線，交通區位佳，開發潛力高。