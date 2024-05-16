外國人來台置產 砸4.07億買冠德信義

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最新實價揭露顯示，信義計畫區豪宅「冠德信義C棟」今年1月中高樓層以總價約4.07億元、單價186.4萬元交易，特別的是，買方為外國自然人。業者指出，近期新台幣貶值，對持有外幣為主的外籍人士來說，使來台購置不動產的資金更為充裕。

外國自然人購買國內不動產數量並不多，據統計，近年在億元豪宅市場，近年包括松山區「潤泰敦峰」、大直「西華富邦」、內湖別墅「樸山水澗」、台中「由鉅大恆」等案都有外國自然人購買的案例。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，外國人來台購買房地產，需看所屬國家是否允許台灣人在該國置產的「平等互惠」原則。而這些來台置產的外籍人士，大多與台灣有地緣關係或親屬關係，購屋著重自住需求，加上近期台幣貶值，對持有外幣為主的外籍人士來說，可用更好匯率換到台幣。

台灣都市的豪宅價格與國際主要大都會相比不算高昂，入手難度相對低，所以對國際上的高資產族仍具吸引力，部分國際富豪為了減少貸款流程手續，甚至乾脆採現金購買的方式在台置產。

根據內政部統計顯示，外國人在台購置不動產2022年有1,191筆，去年下降至1,042筆。今年第一季有290筆，其中台北市86筆最多，其次是新北市54筆。

張旭嵐指出，根據地政司統計資料，2022年外國人在台取得建物面積較多的國家，包括英屬維京群島、美國、香港、英屬開曼群島及馬來西亞等地，不過去年私法人購屋採許可制上路後，影響境外公司在台購屋的意願，外國人取得不動產也降溫許多。