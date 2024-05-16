櫃買攜手勤業 助力新創企業發展

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櫃買中心積極支持新創發展與永續創新，日前特與勤業眾信聯合會計師事務所攜手合作舉辦「創新x永續 創新企業媒合會」，建構創新企業與相關投資機構雙向對話空間，協助串接資源並促成合作機會，為創新企業聚集更多成長動能。

本次活動邀請發表的十家創新企業，其產品或服務多已融入智能與永續概念，參與企業包括儲能電池系統的矽谷能源，循環包裝的配客嘉，永續驗證的亞瑞仕國際驗證，雲端應用的應援科技、騰雲運算，射頻及光學應用的倢通科技、上暘光學，專注微創器械的艾斯創生醫，金融風控應用的皓德盛科技，以及創新零售模式的居家先生。本次媒合會除由企業發表業務簡報外，並安排創新企業與上市櫃公司投資部門或創投機構進行一對一的深入洽談與交流。

櫃買中心李愛玲總經理表示，臺灣近年在國際創業評比中表現優異，以2023年StartupBlink發布的「創業生態系排名報告」（Global Startup Ecosystem Index）為例，臺灣在評比全球100個國家中，排名亞洲第七，且近三年的排名持續地進步，臺灣創新實力已深獲國際肯定。另，根據2023年「臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢」分析報告，以亞太十國前十大企業之永續投入作為評比，臺灣自2020年起連續三年位列前三名，並於2023年再次取得亞太地區永續表現冠軍，顯示永續相關議題正受到企業高度重視。本次活動特別設定以「創新」及「永續」二大元素為主軸邀請創新企業參加，並媒合以更豐沛的資源，期使創新企業發揮這二大元素加乘的效果，進而創造更美好的生活、社會與環境。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，臺灣資本市場憑藉自身法規透明及體質健全，具備相當競爭優勢，並表現亮眼。同時，臺灣的新創事業非常活躍，靈活性和機動性之動能十分強勁，可預期未來也將會有不少優質新創企業為台灣資本市場注入更多的活力與創新力量。勤業眾信也將持續與櫃買中心合作，作為新創企業邁向成長之後盾。

櫃買中心多層次市場積極建構中小企業發展環境，其中創櫃板堪稱創新企業進入資本市場的最佳跳板，創新企業透過創櫃板所挹注豐沛的輔導資源，可健全企業財會內控制度、提升知名度與信任度、強化企業體質、加速企業成長並邁向永續經營之路。