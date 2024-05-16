中華電郭水義 接TSSA第十任會長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

致力推動全球智慧城市發展的台灣智慧城市產業聯盟（TSSA）於5月14日召開第49次聯盟會議，並進行新任會長推舉，經全體出席者無異議通過，由中華電信董事長郭水義接棒擔任第十任會長，在會議中同時辦理會長交接儀式，現任會長陳俊聖與新任會長郭水義現場雙方擊掌，象徵推動智慧城市全球化發展使命的傳承。

台北市電腦公會資深副總幹事黃鋆鋇表示，過去一年台灣智慧城市產業聯盟成功的在台北、高雄兩地舉辦智慧城市展及同步辦理第二屆的2050淨零城市展，展會總體規模增長16％，海外來訪人數更是創歷年之最，共有來自46個國家和地區、2,192位海外城市代表或專業人士參與，凸顯台灣智慧城市和永續發展方面的引領地位及影響力。

陳俊聖以其豐富的全球資訊產業經驗，更率社會之先，倡導「2050淨零減排其實是一門生意」的觀念，期許有更多的企業透過淨零轉型找出企業發展新機，加快全球淨零減排的腳步，打造智慧、永續的城市未來，全體會員對陳俊聖所做的貢獻表示熱烈的讚賞。

新任會長郭水義為現任中華電信董事長，擁有豐富的產業經驗及卓越領導才能。他於交接儀式中表示，智慧城市是全球發展的大趨勢，也是未來台灣資通訊產業發展的重要契機，同時也是台灣跟全世界城市進行實質交流的重要議題，接任後將秉持著企業共創的精神及把餅作大的概念下，藉著歷任會長所創下的良好基礎上，結合中華電信的國內外資源與夥伴，與聯盟廠商一同攜手，把台灣智慧城市解決方案推到海外落地，期許以企業共創模式為台灣建立智慧城市輸出的良好基礎。