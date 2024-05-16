助牙醫精準醫療 長陽生醫 代理光固化3D列印機

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震旦集團旗下的長陽生醫宣布，成為揚明光學Miicraft 3D列印機在台灣地區的總代理，加速台灣牙科醫療的數位化轉型，隨著人口老化和對口腔健康的重視，牙科市場需求正逐漸擴大，而3D列印技術的應用，將更快速精準地製造牙科醫材，提升醫療品質。

長陽生醫表示，此次代理Miicraft光固化3D列印機，將為台灣醫事人員提供更優質的選擇，機器可自行列印所需的牙科贋復物，更結合在地品牌的優勢，快速協助醫事人員進行客製化打樣、提供售後維護。該機採用多樣化的光固化樹脂，獨家專利的離型技術可輕鬆列印特殊樹脂，應用範圍廣泛。在牙科領域表現尤為卓越，可製作隱形牙套、臨時假牙、牙架和植牙導板等醫材，為醫事人員提供更便利快速的解決方案。

長陽生醫多年來致力於3D列印精準醫療市場，提供設計和代工服務。完善的醫療器材品質管理系統，已服務超過80家醫療院所，合作醫師超過250人，手術案例超過2,000件。透過安全可靠的3D列印醫材，長陽生醫縮短手術時間與降低手術風險，提升了精準手術及術後成效。揚明光學Miicraft光固化3D列印機使用了DLP投影技術，連續兩年獲得台灣精品獎殊榮，為牙科精準醫療提供了更多可能。

這次合作將協助醫事人員導入3D數位化科技，落實台灣在地製造，並提升醫療服務品質與能量。對於台灣的牙科醫療界和精準醫療產業來說，這將是一個具有積極意義的合作關係。