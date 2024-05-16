全球最佳年輕大學排名 朝陽 居非醫學類私立科大第一

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全球最具影響力的大學排行榜英國泰晤士高等教育（Times Higher Education）近日公布2024全球最佳年輕大學排名（Young University Rankings），該排名採用「教學」、「研究環境」、「研究品質」、「國際視野」，以及「產學」等五大範疇共18項指標進行評比，評核建校未滿50年的大學，共計全球1,171所大學參加，台灣僅18所大學入列，其中，朝陽科技大學連續六年上榜，為非醫學類之私立科大唯一進榜，在全球最佳年輕大學中，表現十分卓越。

朝陽科大校長鄭道明表示，朝陽的辦學願景就是成為一所世界級大學，雖然創校僅30年，致力國際化已逐步展現亮眼成績。目前朝陽科大與全球五大洲超過640所海外學校簽訂學術合作協議，國際學生逾千名，延攬印度、土耳其、美國，以及日本等16國優秀師資，並有多位學者獲選為史丹佛大學統計全球前2％頂尖科學家（World’s Top 2％ Scientists）。

除了在全球最佳年輕大學排名締造佳績，朝陽亦進榜全球最佳大學排名、世界大學影響力排名、全球新興經濟體大學排名、亞洲地區最佳大學排名、全球商業與經濟領域排名、全球電腦科學領域排名及全球工程領域排名，更在2024 QS世界大學排名，名列私立科大第一，辦學績效卓著。

在培育永續人才方面，朝陽科大每年提供超過新台幣1億元經費作為學生獎助學金，並特別開設跨境電商、智慧物聯網、金融科技、綠色產品設計等30個跨院系學程，同時提供數位金融、人工智慧設計應用、智慧生活技術及AIoT等15個跨領域微學程，強化學生多元學習與跨域實務能力。

此外，近年來朝陽科大不但積極透過重點特色計畫，強化校級研究中心，帶動研發與產學績效，更斥資新台幣7億元成立航空學院，是全台唯一與航空公司合作，提供專業飛行培訓課程的大學。