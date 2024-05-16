台灣國際水週徵展 早鳥享好康

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由外貿協會主辦的「台灣國際水週（TIWW）」，將於今（2024）年9月11日至13日在臺北世貿一館盛大展出，串聯上中下游水資源產業鏈，提供最佳的水資源解決方案，協助業者拓展全球藍金商機。該展攤位5月31日前報名者，可享85折早鳥優惠。

2024年「台灣國際水週」以「智慧水、永續水」為主題，針對民生及產業用水，展出智慧化及永續解決方案，協助業者打入國際產業的水資源供應鏈。目前已徵集相關政府部門及產業公協會組團參展，國內大廠紛紛報名，法國、丹麥、英國及日本等多國水資源指標業者也來臺參展，為參展商開拓更多國際交流機會。

為應對逐年加劇的缺水問題，政府在2023年擬訂第三期「國家氣候變遷調適行動計畫」，其中包含新臺幣2,067億元的水資源基礎設施，計畫涵蓋：強化西部廊道供水管網的「珍珠串計畫」，增加全臺跨區的支援能力；興建多個再生水廠及海淡廠等科技造水的解決方案，以增加水源供給量；改善供水環境、減漏、節水等相關水利工程，以達2036年之用水滿足的目標，將整體備援率自28％提升至50％。

受惠於政府高度關注水資源議題，且持續推動相關水資源建設，再加上科技產業的蓬勃發展，先進製程對工業用水量及其潔淨度的需求不斷攀升，因此水資源永續管理、廢水回收及再利用也成為各科技園區、工廠積極落實的重點項目。各項產業相繼投資節能與環保工程、水資源再生循環、淨水、智慧用水管理等設備，將帶動水資源產業發展，為相關業者帶來龐大商機。報名參展可至TIWW官方網站（www.taiwanintlwaterweek.com）查詢。