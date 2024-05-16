南瓜虛擬科技CEO 大葉開講

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大葉大學通識教育中心邀請南瓜虛擬科技公司的創辦人暨CEO廖翊翔演講，以「創新創業：從珍奶到XR延展實境」為題，一方面分享他的創業歷程，另一方面深入探討VR技術的未來發展趨勢。

南瓜虛擬科技CEO廖翊翔從個人職場經歷談起，他在美國完成學業後，24歲便開始創業之旅，首先創辦了Naga Tea與Miu’s Tea珍珠奶茶店。後來2015年回到台灣，加入南瓜虛擬科技公司的前身、朋友主持的南瓜工作室，南瓜工作室原本以室內和建築場景3D設計圖繪製為主要業務。

2016年被視為臺灣VR元年的關鍵時刻，當時他洞察到虛擬產業迅速發展，因此將目光轉向了AR和VR領域，2016年創立南瓜虛擬科技公司。廖翊翔指出，除了一般人比較熟悉的VR遊戲研發、商業用途，南瓜虛擬科技公司也投入工業VR模擬市場，透過VR技術滿足市場需求，可以為客戶進行立體模擬，檢視是否有問題。

近期他們也將XR結合雲端技術，提供新體驗，南瓜虛擬科技強調了虛擬實境技術在當前業界的創新應用，特別是如何結合擴增實境（XR），以及人工智能（AI）來創造獨特的用戶體驗，利用這些技術推出了創新產品，如QUANTAAR，這是一款集成了社交互動和多人遊戲模式的VR遊戲，他鼓勵學生們，創業是一條一直走下去的路，不要害怕產業的快速變遷，AI是衝擊也是機會，掌握科技瞄準產業趨勢，自然可以走出創業的康莊大道。