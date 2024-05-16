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MEMS大廠鈺太（6679）15日舉辦股東會，董事長邱景宏指出，2024年營運恢復正常，營收有望較去年谷底翻揚，於市場推廣非NB應用進展順利，今、明兩年智慧型手機麥克風出貨量將持續增長。

邱景宏強調，將持續進行優化開發更高性能的MEMS Sensor並搭配高信噪比ASIC，預計朝類比單端抗RF干擾、類比差分介面ASIC，並完成符合車載AEC-Q103規格的類比與數位式MEMS麥克風發展，滿足AI時代新應用需求。

邱景宏表示，公司MEMS係自行製造，周期較長、因此庫存會較一般半導體公司為高；不過，經歷去年庫存去化，目前已恢復正常，此外，MEMS麥克風具備通用性，伴隨終端客戶、應用擴大，未來營運將進入正向循環。

鈺太開發MEMS IC更多功能，包含結合超聲波（Ultrasonic）感測技術，實現近接偵測（Proximity Detection）、手勢辨識等智慧應用，更加符合終端客戶需求。邱景宏透露，目前每月約出貨百萬顆水準，各應用皆有不錯斬獲。

邱景宏分析，智慧型手機今年首季已占營收1成左右，今年有望維持該水準、視客戶需求，倚靠聯發科參考設計之推廣，目前已打入眾多陸系手機品牌大廠。未來除量的提升外，也會推廣更高階D-mic，價格有望倍增。

仰賴鈺太過往持續耕耘積累，邱景宏指出，以車用MEMS麥克風為例，打入車廠Design-in約需四～五年，不過進入量產後有望挹注未來七～十年的營收，今年將有所斬獲，其中美系客戶今年第四季進入量產、明年還有歐系客戶準備中；複製智慧型手機從無到有之模式，公司有信心明年車用產品出貨量也將倍增。

至於既有PC業務，邱景宏強調，品牌廠將於今年加大力度推廣AI PC，鈺太樂見其成。他進一步解釋，AI PC滲透率增加，將提升規格與單一裝置之麥克風用量，包括降噪程度規格提升及單台筆電麥克風用量，助益公司營運表現。