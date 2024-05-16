520行情押寶 觀光股先開趴 這檔法人狂敲

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

準總統賴清德接任在即，一言一行引關注，15日於哥本哈根民主高峰會發表演講，針對兩岸議題承諾將致力維護兩岸現狀，不排除在相互尊重且不預設前提原則下與大陸對話，此話一出激勵觀光股挾兩岸和平題材再戰，飯店股洛碁（8077）勁揚逾半根停板，山富（2743）也漲逾4％，旅行社的鳳凰（5706）、雄獅（2731）盤中翻紅，華航（2610）更獲法人買單狂敲，520前押寶買盤蠢動。

520最後倒數，市場聚焦新任總統賴清德及其內閣團隊新官上任政策走向，就職典禮中賴清德對其兩岸政策的論述也至關重要。法人指出，先前兩岸針對恢復觀光均釋出善意，研判其演講內容可望趨於和緩，對相關概念股將有所助益。

台股市場瀰漫濃濃520作多氣息，15日突破21,000點創高慶賀。富邦投顧董事長蕭乾祥認為，台股520前後護盤預期高，低位階、政策題材股將有伺機轉強撐盤機會；近期隨兩岸觀光可望鬆綁，觀光族群也重燃信心。

12檔觀光概念股

上市觀光類股指數反彈0.23％，終止連二黑，洛碁、山富分別勁揚5.78％、4.95％，寒舍、鳳凰、寶得利、雄獅、萬企、第一店、國賓、夏都、華航、晶華也同步走強，法人連兩日狂敲華航高達2.13萬張。

華南投顧董事長儲祥生表示，近期兩岸針對觀光頻頻釋出善意，研判2024年民間交流重見曙光機率高，看好520新政府上任後，相關政策可望加速出台，受惠族群有補漲空間。

此外，本屆國會三黨不過半，對準總統賴清德施政牽制力道亦強，第一金投顧董事長陳奕光點出，目前看來災後重建及都更方面各黨相對有共識，但綠能族群需持續觀望，國內力推新核能聲浪開始出現，若未來重啟核能，對太陽能、風電等綠能股衝擊較大。整體而言，金融、生技、軍工為本次520重點護盤族群，相關概念股可望乘此拉抬力道走揚。

推薦閱讀 16檔市值大增股 人氣旺

推薦閱讀 5檔營建股納MSCI 股價開趴