國泰證 首推複委託美股優惠

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國泰證券協助投資人布局海外商品，讓每分錢都能透過正規監理的管道，從2024年5月1日起推出美股交易「手續費率大調降、人工及電子交易皆免低消手續費」，且美股金額單再從1,000美元降至100美元，陪著投資人前進美股長期投資，享受便捷及保障的服務。

隨著全球資本市場蓬勃發展，聯準會（Fed）利率決策、科技龍頭企業搭乘AI獲利列車，牽動美股市場表現。根據統計，2023年國人透過國內券商複委託業務，前進海外的交易金額創新高、達4.48兆元，其中美國市場即占75％比重。

回顧國泰證券2023全年複委託業務交易金額達8,894億元，占全台複委託業務20％，連續八年穩居複委託市場龍頭。

因觀察到小額投資人也有前進美股的投資需求，自2019年起陸續推出美股定期投資、美股ETF交易手續費均一價及美股金額單等業界首創服務，至今國泰證券美股定期定額市占率亦近40％，顯示深獲投資人的喜愛。

國泰證券此次推出「美股手續費率大調降及免低消」大優惠，新制上路後，每次下單的手續費大幅下降，並且不論是電子交易或人工交易都沒有低消門檻，替投資人節省投資成本，長期規律投資增加海外投資效益。

另一個亮點則為2024年開春推出之「美股金額單」碎股交易服務，最低下單金額由1,000美元調降為100美元，投資人僅需百美元即可買進屬意美股標的，滿足小額投資人對於海外市場的需求。

國泰證券持續將普惠金融概念由台股推展至複委託領域，透過提供更多元齊全的數位化投資平台，協助投資人以更便利且安全的投資方式，將資產連結到世界。

國泰證券期許成為投資人與時俱進的金融夥伴，未來將持續推出更貼近客戶需求的海外複委託投資服務，使投資人不論是美股ETF或大型藍籌股，都能輕鬆布局。欲瞭解更多關於複委託海外投資服務，請逕上國泰證券官網https://www.cathaysec.com.tw查詢。