16檔市值大增股 人氣旺

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16檔近五日市值增逾百億個股

台股強勢連四漲、15日收盤21,147點，盤中更一度衝上21,308點，雙再刷歷史新高，法人表示，觀察近五日市值增加最多的公司，計有廣達（2382）、潤泰新（9945）、創意（3443）、藥華藥（6446）等16檔市值增加超過120億，若放寬至市值增逾百億則有21檔，主要由AI股與護國神山等強者恆強，以及落後補漲、基期相對較低的航運、矽智財（IP）股接連將台股頂上新高。

據統計，盤面上有台積電、聯發科、國泰金、陽明、長榮、富邦金、廣達、萬海、緯穎、華碩、潤泰新、亞德客-KY、鴻海、智邦、創意、藥華藥等16檔個股，近五日漲幅介於0.59％～36.78％，使市值增加120億～9,600億不等，這些個股總市值隨之膨脹到1,200億～22兆之間，在加權指數不斷刷新高時，反映市場投資人看好追逐之標的，以及新護國神山群出列。

上述主要由大型權值股、AI概念，以及海運與金融族群為主要市值大增股，其餘近五日市值增逾100億的公司還有統一、潤泰全、旭隼、元大台灣50（0050）、中信金等五檔，0050為唯一入選的ETF，隨著台股連漲四個月、5月以來仍上漲750點、15日盤中攻上21,308點，使投資市值型ETF成為市場焦點，使0050規模增加113億、最新規模來到3176億元，站穩最大台股ETF寶座。

從近五日法人買超動向觀察，惟鴻海三大法人減碼202張調節，使近來股價漲幅較小僅0.6％，不過由於鴻海的股本龐大，市值仍然膨脹了138.6億元，進一步檢視籌碼，由於外資在上周調節鴻海較多，但內資、中實戶與大戶等仍不斷買進，使整體漲幅維持平盤以上，不過外資在鴻海法說會AI產品報喜後又回心轉意，15日單日大買逾1.1萬張。

潤泰集團旗下潤泰新公布第一季財報，受惠轉投資的南山人壽獲利挹注、房市銷售熱絡等利多，歸屬於母公司淨利67.29億元、年增2080％、潤泰新第一季EPS達2.46元，股價15日也大漲9.14％慶祝，使近五日市值激增166.4億元，總市值來到1,324億元。