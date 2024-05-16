＊股東會：創意、晶宏、定穎投控、潤弘、巨虹等
＊國內外法說會：亞泥、宏正、美時、德律、研華、 樺漢、共信-KY、望隼、興農、中美晶、環球晶、 政伸、耕興、保瑞、台光電、群聯、91APP*-KY、 高力
＊注意股票：華友聯二、駿吉-KY、晶悅、藝舍-KY、 上詮、天良、聯光通、京晨科、M31、康全電訊、 擎亞等
＊降融資比率1成及提高融券保證金1成：慶生
＊恢復原融資比率及原融券保證金成數：第一銅、天 良、國碳科、松崗
＊新股買賣：攸泰科技
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