指數驚驚漲 個股依財報調整操作策略

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總經與市場分析：

拜登政府宣布針對中國大陸不公平貿易政策採取行動，調升多項大陸產品的關稅稅率，特定鋼鋁產品關稅稅率由0％～7.5％調升至25％，半導體關稅稅率由25％調升至50％，電動車關稅稅率由25％調升至100％，鋰電池關稅稅率由7.5％調升至25％，太陽能電池關稅稅率由25％調升至50％。

根據美國智庫戰略與國際研究中心於2022年研究，在2019年大陸對產業的補貼金額已高達2,477億美元，為美國的近3倍，大陸該年的產業補貼相當於其GDP的1.73％，該比例遠高於其他主要國家的平均水準（約0.5％），考量2019年僅為美中貿易戰初期，後續管制已迫使大陸加速推行中國製造2025、半導體自給自足等計劃，產業補貼規模有增無減，推估目前大陸產業補貼對其GDP的比值已遠高於2019年的1.73％。

而除美國外，眾多國家也盯上大陸的產業補貼及傾銷策略，近一年來包含加拿大、歐盟、巴西、印度等國皆對大陸啟動傾銷調查或制裁，此外根據皮尤研究中心民調，美國民眾有81％對大陸持負面看法，71％認為大陸近年來的全球影響力增強，顯示抗中情緒已成美國人的共識，代表年底總統大選無論由誰勝出，美中之間的角力都不會中斷。

投資方向：

台股技術面，加權指數依舊站在所有均線之上呈現多頭排列，日KD指標進入高檔鈍化區，MACD指標紅色柱狀體增加；相較之下，櫃買指數表現相對較溫吞，目前在5日、10日、20日與60日均線糾結處震盪，日KD指標交叉向下後延伸，不過開口有縮小跡象，MACD指標紅色柱狀體減少趨近於零軸，顯示資金對中小型股相對謹慎。

操作面部分，在大型股包括金融股、AI ODM、台積電及聯發科輪漲，帶動加權指數持續創高，反觀櫃買指數則是較為弱勢，中小型股買盤欠佳，不過有題材、有利多的個股還是會輪漲反應，只是在資金於族群間輪動快速的情況，股價續航力表現較差，投資人進出上宜更為靈活操作。

短線來看電子股，台股第一季季報告一段落，美股較為重要的則是台灣時間23日凌晨的輝達法說展望，屆時也將牽動台灣相關供應鏈的股價；同時6月初台北電腦展也將開跑，包括AI伺服器、AI PC及機器人等產品將有不少訊息接露，題材與訊息面的概念股操作上可留意。

傳產股部分，航運類股近期反映運價高漲，正好也在北美5月開始協議的長約簽訂期間，價格拉漲有理，有利於船東喊價，不過在運力基本面供過於求未變下，建議順應技術面操作即可。