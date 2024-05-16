優群首季毛利率 逆勢年增

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

優群近年營運表現

不畏金、銅雙漲，侵蝕毛利率的影響，優群（3217）首季毛利率45.99％仍逆勢年增，第一季毛利率已接近去年的平均值，總經理劉興義跟進在法說會上修之前「今年下半年毛利率達5成以上有難度」的說法，改為「應該可以期待」，另重申全年營收雙位數成長的目標也沒有改變。

優群今年首季因NB客戶既有DDR 4產品拉貨較多，致使DDR 5 SO-DIMM的轉換率不如預期，拖累SO-DIMM營收季減2成，不過，第二季起SO-DIMM出貨已見拉升，再加上下半年DDR 5 SO-DIMM轉換率加速，SO-DIMM出貨重返成長已成定局。

就公司三大金雞母Long DIMM、TYPE-C及微型沖壓件的表現言之，劉興義表示，今年估仍將可以維持40％～60％的高成長，其中微型沖壓件的Metal Bar有四款產品在量產中，另有八款新品已進入NPI，隨著美系手機下半年新機出貨放量，微型沖壓件業績也可望受到提振，估今年營收占比可望回到與往年相當的8％～10％水位，優於去年的6％。

至於後起之秀LPDDR5 CAMM2也已在今年元月完成量產準備，並於首季進入量產，目前月產能規畫為200K，主要應用於電競筆電、IPC等，另看好Nvidia GB200未來採用CAMM產品支援的可能，優群產品亦已進入送樣認證階段，不過劉興義直言，今年這一塊不會有很亮眼的營收，不過未來倒是很值得期待。

針對市場憂心銅、金價格狂漲，會否帶來營運壓力？劉興義表示，銅料約占生產成本1成、金占比更高達2成，對比過去半年銅價上漲了2至3成，金價也上漲了近15％，估對公司毛利率影響約為2％～3％，所幸優群去年在做售價預估時，採保守評估，再加上優化產品組合和提升稼動率挹注，首季毛利率45.99％，仍呈年增4.49個百分點。

展望第二季，法人原以3月營收為準，估優群第二季營收平均值將趨近於3月，不過著眼於4月營收2.6億元表現略高於3月的2.52億元，若考量到5月和4月表現相當、6月因季底作帳，營收又可望有客戶衝量助攻，初估優群第二季平均月營收可望優於3月，第二季毛利率也會優於首季。

對此，劉興義僅表示，不方便就4月的獲利和毛利率置評，只能說「4月的表現還不錯」。