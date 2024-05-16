類比IC市場復甦、打入車用有成 矽力營運季季揚

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類比IC廠商矽力-KY（6415）15日召開法說，董事長陳偉指出，客戶庫存落底，本季度訂單能見度逐步穩定，估計下半年將迎來溫和復甦。法人分析，伴隨類比IC龍頭德儀訂價策略趨穩，產業秩序漸回正常，整體PMIC景氣有望重返上行週期。陳偉認為，今年下半年有望恢復至年增2至3成、營運逐季走揚。

矽力首季合併營收38.42億元，年增11.87％，受惠庫存跌價損失影響消除，毛利率創近六季以來新高，達52％，淨利為0.73億元，每股稅後純益（EPS）0.2元。陳偉指出，營收已自衰退重返成長軌跡，產品組合優化下，毛利率站穩5成水準。

矽力產品往車用重心挪移，首季度營收占比已達1成，今年在新品持續放量下，有望維持該水準，市占率亦將同步提升。陳偉透露，中國大陸電動車客戶庫存已恢復健康，公司率先受益，歐美地區則要再等等；觀察下半年有望逐漸恢復，長期仍看好汽車成長動能。

陳偉強調，終端產品庫存調整告終，庫存水位僅剩三個月，搭配客戶近期急單回歸，產能正有序拉升；各產品線包括消費性電子產品、資料中心、NB等需求，都有觀察到回溫跡象。

法人分析，德儀以價取量之下行螺旋暫告終、短期價格不再顯著波動，產業秩序有望恢復正常，PMIC族群營運今年上半年落底；其中，消費性電子最早進入修正，第二季末將進入傳統季節旺季，客戶下單需求陸續回歸。

矽力深耕中國大陸市場，產品組合廣泛，涵蓋AI／HPC V-core、車電ADAS、AI PC等，更領先業界推出首顆 40V／15A全集成車規級H橋電機驅動晶片，藉由打入車用IC、推升產品單價，維持高毛利表現；陳偉表示，客戶規模同步擴大，第一季再增逾百家客戶，在新產品逐步放量、客戶採用度增加下，未來三季將逐季成長。