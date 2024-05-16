健和興兩路並進 衝營運

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受客戶調整庫存影響，健和興（3003）2023年營運陷入衰退，惟隨著客戶庫存調整告一段落，健和興今年營運也見到回穩，今年前四月營收和去年大致相當，累計前四月稅前盈餘2.74億元，亦貼近去年同期的2.78億元，換算每股稅前盈餘達1.76元。

健和興15日公布4月獲利自結數，單月營收3.78億元，略優於去年同期3.53億元，惟稅前盈餘7,598萬元仍較去年同期的8,368萬元略減，換算單月每股稅前盈餘0.49元。另累計前四月營收14.04億元也與去年同期14.12億元大致相當，另累計前四月稅前盈餘2.74億元，亦貼近去年同期的2.78億元，以實收資本額15.57億元計，今年累計前四月稅前盈餘為1.76元。

拚今年營運逆勢回升，健和興雙刃出鞘，除既有的電動車充電布局外，也相準儲能商機出擊。

在電動車充電部分，健和興電流500A高功率充電美規CCS1&歐規CCS2的液冷式充電槍、最高可提供350A充電的美規NACS充電槍、美規TYPE1二代槍及CCS1搭配輕量化電線、符合IEC規範的機車DC充電槍都已上膛，且已在日前舉行的智慧移動展中獲客戶青睞，緊接著還將在今年下半年針對美規NACS推出500A液冷充電槍的進階版。在儲能市場部分，健和興亦已展開布局，從儲能櫃連接器、智慧能源管理系統、微電網、工業用電大戶、太陽能及風力發電相關裝置健和興都有涉獵，新品也將陸續在今年亮相。