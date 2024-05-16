台亞子公司 掀掛牌潮

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台亞（2340）集團子公司將掀掛牌潮，持股65％星亞視覺科技預計6月25日登錄興櫃，成為集團第一家掛牌子公司，緊接和亞科技預計年底送件申請公發，隨集團子公司邁向獨立IPO之路，亞家軍期待在未來五年打造數百億元市值。

星亞資本額4億元，台亞持股65％，原為光磊先進顯示，目前主力產品包括LED顯示屏、LED照明燈具、車用LED照明等，根據台亞規劃，星亞將於本月26日遞件申請公開發行，並於6月下旬舉辦法說會，6月25日登錄興櫃。

此外2024年底，持股25％的和亞科技也將遞件申請公發，據悉，和亞資本額2.2億元，台亞為最大單一股東，但在台亞注資之前，中華開發、帆宣、鴻海集團等就已經位列股東名單，該公司目前提供精密設備給台亞，以AI光學檢測軟體、設備為主力業務，與力旺相似。

至於資本額相對較大的積亞半導體、冠亞半導體則預計於2025年下半年、2027年送件，積亞資本額達30億元，營運主力為碳化矽（SiC），相關產品送樣、認證的進度超前，且客戶的測試結果均超標，台亞預期，積亞的碳化矽下半年可望正式出貨，進度優於預期。

冠亞半導體資本額達10億元，規劃2027年送件，並計畫增資引進策略性投資人，由於冠亞、台亞的資本額相對較大，申請公發、掛牌之後，將有效挹注台亞集團市值。

台亞日前董事會決議，將8吋GaN事業群分割讓予台亞子公司冠亞半導體，目前正進行相關作業，待第三代半導體穩定量產及獲利後，台亞將持續專注感測半導體元件本業，進一步轉型為集團控股公司。

台亞首季因設備加速折舊，致單季營運逆風，每股稅後淨損0.08元，公司將於5月28日召開股東常會，今年將全面改選董事，策略長李國光出任董事長的呼聲高。

據台亞規劃，集團相關子公司上看十家，並涵蓋化合物第三代半導體、視覺顯示、IC設計、AOI與AI人工智能檢測設備等子公司，將分批推動IPO計畫，內部規劃，希望在五年內打造集團市值達數百億元。