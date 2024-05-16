八方雲集 台美續展店拚成長

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八方雲集近五季營運

八方雲集（2753）因成本控制效益顯現，並積極應對大環境各項不確定因素挑戰，首季營運回溫，單季EPS 2.36元、年增18％，創下近五季新高。八方雲集總經理張瑞蓮15日在法說會上表示，集團在台持續拓點，並優化門店管理、汰弱留強，「丹堤」咖啡將在第三季以全新營運模式出發，「八方雲集」並於南加州持續展店年底目標在美店數11家。

張瑞蓮表示，「八方雲集」產品原料以豬肉所占比例最高，超過4成。面臨通膨壓力高漲，今年集團台灣區投資重點為興建豬肉截切廠，透過上下游整合模式，並搭配大量採購優勢，進而強化成本控管，同時積極精進研發、推升獲利表現。

目前八方雲集在台灣市場營收比重達75.7％，張瑞蓮表示為優化門店管理，汰弱留強，主力品牌「八方雲集」及「梁社漢排骨」持續展店，「芳珍蔬食」致力於擴展客群提升來客數，「丹堤」咖啡新營運模式將在第三季展開，預計將帶給消費者全新體驗。

在海外市場，八方雲集將於香港持續尋找優質店點，擴展「百芳池上便當」及「八方雲集」門店，力求穩健成長。美國市場則第一季營收已占合併營收近7％。「八方雲集」於南加州持續展店，目前已達八家，預計年底至少達11家。

雖面臨大環境挑戰與不確定性，八方雲集第一季仍繳出亮眼成績，單季營收再創新高達19.27億元、年增12％；伴隨成本控管之效益漸顯，毛利率提升至35.7％，EPS達2.36元、年增18％，獲利創近五季新高。

八方雲集2023年將股息配發率拉高至83.8％，董事會於3月通過，去年下半年度盈餘配發現金股息5元，加計上半年度已配發的2元，全年股息共計7元，以去年每股純益8.35元計，配發率超過8成，為近五年新高。