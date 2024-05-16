波力：今年絕對會比去年好

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波力-KY（8467）去年EPS達7.69元，15日股東會決議不分派股利。波力創辦人暨總經理洪進山表示，波力冰上曲棍球桿全年沒有淡季，切入法國空中巴士複材製造供應鏈體系，預計第四季出貨，今年營運絕對會比去年好。

洪進山也在股東會勾勒波力長期發展的三個圓圈，第一個圓圈是想辦法擴充台灣生產航太產能；第二個圓圈是下半年在大陸申請航太認證，若進展順利的話，約一年半可取得認證。因應大陸明年將會成為全世界航太最大消費市場，波力規劃在浙江桐鄉興建第二生產基地。

第三個圓圈，因應產能擴充需求、避開美國課徵高關稅，將前往東南亞投資設廠。主因是萬一川普當選美國總統，對非友善國家要課徵60％進口關稅、台灣雖列為友善國家，還是要課徵10％進口關稅。

波力是全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠，去年EPS達7.69元，創歷年次高；因應公司營運需求，去年底盈餘近5.66億元，股東會通過全數保留，不配股利。

洪進山在股東會進行營業報告指出，波力2023年取得法國空中巴士供應商ID認證碼，與漢翔合作切入空巴複材製品供應鏈，今年第四季出貨供應空巴所需的飛機次結構件。

波力上半年配合客戶美國BAUER要求，上半年高階冰上曲棍球桿增加產出量40％，現在到9月中旬產出量還會再增加20％，洪進山樂觀說「今年冰上曲棍球桿全年沒有淡季！」

洪進山指出，波力與美BAUER HOCKEY合約原於2026年9月到期，雙方最近達成協議展延至2036年9月30日，將有助於波力達成長期目標。

波力第一季合併營收5.19億元，EPS從去年同期的0.64元翻倍增加至1.72元，創同期新高，董事會決議第一季不分配股利。