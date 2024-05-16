長榮鋼 樂看今、明年鋼構市場

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長榮鋼（2211）15日舉行法說會，該公司第一季鋼構出貨量近2.5萬噸、年增4.02％，不過低於原先預期的3.8萬噸，主因是客戶的工程進度延宕所致。但長榮鋼重申看好今年出貨量將超過去年的立場，且截至第一季在手訂單達到歷史新高的25.73萬噸，今、明年鋼構市場持續樂觀看待。

長榮鋼主力業務為鋼構，其中大樓營收占比63％最多，其次則是廠房33％、橋梁4％，每年鋼構產量16萬～17萬噸，原先預估今年第一季的出貨量可達3.8萬噸，但因客戶端缺工等因素影響，導致出貨量不如預期，第一季出貨量僅2.5萬，僅比去年同期微增4.02％。

長榮鋼近三年合併營收雖從136.09億元逐漸下滑到去年的110.91億元，但稅後純益反而從12.78億元提升到去年的36.70億元，今年第一季每股稅後純益1.16元與去年的1.17元也相差無幾。

長榮鋼表示，今年由於政府已無新的打房措施，建案推出逐漸恢復正常，今、明年鋼構市場仍樂觀，因此今年整體出貨量可望高於去年，第三季將會是高峰。此外，目前手上訂單因為客戶工期遞延，因此自今年到2027年都將陸續出貨，公司長期營運穩定。而4月3日的花蓮大地震也讓鋼構再度獲得市場重視，全台老舊房屋數量多，未來都更發展將更快速，也有利於推動鋼構需求。

長榮鋼的轉投資事業方面，欣榮企業雖因設備整改導致進廠量、發電量均下滑，但未來設備更新後，整體營運量能將更穩健。主要業務為處理有害事業廢棄物及醫療感染性廢棄物的水美工程，每日可處理4噸的焚化爐新產線希望在年底取得營運許可，未來也可挹注營收。

另一轉投資事業家榮鼎綠能，於桃園市欣榮廠整改期間，依BOT契約優先處理桃園市政府交付垃圾，不過受限於總處理量，將採動態調整進廠作業，期使維持自收量需求及雙爐穩定運轉。