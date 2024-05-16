前往主要內容
工商時報LOGO

山富 法人轉買股價勁揚

  • 工商時報 姚舜
山富日線圖
山富日線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

山富（2743）首季大賺逾半股本，激勵15日股價小幅開低後翻紅勁揚7.26％至162.5元，終場上漲4.95％、收159元，蓄勢突破2日觸及的165元新高紀錄。

三大法人亦轉站多方，15日擴大買超601張，其中外資買超394張、自營商買超207張，本周迄今合計買超805張，其中外資買超458張、自營商買超347張。

第一季稅後純益1.94億元，EPS達5.4元。下半年將鎖定歐洲、亞洲及國旅等全方面發展，並推出包機、郵輪旅遊產品，加上機票等票券銷售業務，營收逐季仰攻可期。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 長榮大賺為何慘跌？業內揭關鍵原因 蔡明彰加碼3點看好航運後市

  2. 不再五窮六絕 AI PC帶旺電子股 10檔概念股紅通通

  3. 3檔「輝」家軍迎爆炸式成長 1台廠榜上有名

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。