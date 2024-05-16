山富 法人轉買股價勁揚

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山富（2743）首季大賺逾半股本，激勵15日股價小幅開低後翻紅勁揚7.26％至162.5元，終場上漲4.95％、收159元，蓄勢突破2日觸及的165元新高紀錄。

三大法人亦轉站多方，15日擴大買超601張，其中外資買超394張、自營商買超207張，本周迄今合計買超805張，其中外資買超458張、自營商買超347張。

第一季稅後純益1.94億元，EPS達5.4元。下半年將鎖定歐洲、亞洲及國旅等全方面發展，並推出包機、郵輪旅遊產品，加上機票等票券銷售業務，營收逐季仰攻可期。