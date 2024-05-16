潤泰新 績底強拉出長紅

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潤泰新（9945）首季獲利大噴出，業績題材激勵買單卡位，15日盤中一度攻上46.9元漲停價，高檔換手後以46.55元作收，漲幅9.14％，拉出一根帶上影線的長紅K棒，日K值自低檔穿越D值呈黃金交叉向上，月線連二紅；成交爆量6.75萬張，其中外資在連四賣後，買超2.29萬張。

首季稅後純益67.29億元，主要來自南山人壽及投資性不動產南港玉成辦公大樓貢獻；玉成辦公大樓待租4成，可望再衝高租金收益，加上還有四建案將交屋入帳、南山人壽獲利回升被看好，下半年獲利動能可望優於上半年。