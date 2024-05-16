錸寶轉型能源產業 再下一城

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錸寶（8104）近年積極轉型能源產業，繼第一季宣布子公司來穎、達振進行股份轉換，並推動上市櫃掛牌作業後。近日再下一城，與雲豹能源子公司台普威簽訂儲能櫃供貨合約金額達14億元。

錸寶現為台灣少數能一條龍且大量提供儲能櫃整備、生產與維護的廠商。轉型能源產業有成、加上近期顯示器報價的回升，錸寶第一季順利轉虧為盈，今年營收獲利成長可期。

錸寶第一季合併營收約5.5億元、年減14.75％，營業利益約682萬元、年減42％，稅後純益約1,467萬元、年減21.2％，每股稅後純益約0.01元。

公司除受惠於能源事業群穩定成長外，顯示器產品虧損也明顯收斂。目前錸寶主要營收成長動能來自能源事業，搭上全球能源市場對儲能櫃的大幅需求，期望在能源領域未來產能與出貨量能長期保持雙位數的成長。

錸寶轉投資公司來穎，自2020年開始投入能源相關領域，營運逐年成長，2023年營收規模近20億元。產品線橫跨國際級消費品牌產品、半導體用不斷電系統電池、交通用不斷電系統電池，到最近期的儲能櫃系統（10呎～40呎等不同規格），客戶亦遍及海內外市場。

5月與雲豹集團子公司台普威簽約合作，取得其案場儲能櫃系統訂單，正式跨入國內大型儲能案場。

錸寶2月公告計畫投入30億元儲能櫃案場的開發與運營，錸寶與來穎希望透過此次與雲豹子公司台普威的合作，能打造一個台灣在地化且提供全面整合服務的儲能供應鏈。

錸寶能源事業的比重超越顯示器事業，營收占比達70％，成為錸寶的主要事業體，將有助於大幅降低顯示器景氣高低起伏過大，對營運與財務數據的影響。

錸寶表示，今年顯示器產業落底向上，OLED相關業務今年可望恢復成長。而全球對半導體、AI及電動車快速增長，對於穩定電力需求將會帶來前所未有的成長，錸寶寄望未來在能源事業群的快速帶動下，帶動公司穩健獲利。