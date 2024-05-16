巨漢在手訂單充沛 6月中旬上櫃

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機電整合及無塵室工程廠商巨漢（6903）15日舉辦上櫃前業績發表會，預計6月中旬掛牌上櫃，該公司去年營收達28.68億元、稅後純益8.2億元，全年每股稅後純益13.54元。總經理羅瑞鴻表示，目前公司在手訂單約90億元，其中逾9成為半導體及科技產業，法人看好，隨半導體業資本支出復甦回升，以及高科技業持續擴大投資，今年營運可望較去年成長。

羅瑞鴻指出，2023年雖受國內高科技業資本支出縮減略受影響，仍繳出全年合併營收28.68億元、及稅後純益8.2億元的表現，並改寫歷史次高紀錄。今年第一季營運維持穩健，合併營收8.1億元、稅後純益1.9億元，每股稅後純益3.19元。

巨漢的高科技業客戶涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能、儲能電池與生技等領域，近年除取得12吋晶圓廠產業供應鏈工程案外，2023年度更跨入儲能電池領域工程，公司預期今年除受惠AI、HPC推動半導體需求，帶動國內高科技業資本支出回升而來的機會外，還有海外科技大廠擴大來台投資與政府公共工程大量釋出等兩大商機。

羅瑞鴻也表示，目前已有多個重大工程標案積極爭取中，包括外商資料中心、具指標性公共工程，以及量體具規模的晶圓廠與石化廠等，效益可望在明、後年陸續發酵。

巨漢運用專業建築資訊模擬系統BIM、並結合PLM工程管理系統、ERP企業資源規劃的數位化管理平台，將大量數位科技應用於工程管理技術、精準控制建置成本、並優化施工效率，且能運用各種優化工法及統包能力，提供完整機電空調系統整合工程服務。

展望後市，羅瑞鴻也指出，因應世界各國紛紛承諾淨零排放目標，工程建造智慧化、複雜化程度益深，客戶需要高效能且同時具備減少建造碳排量的解決方案，「廠房智慧化」已成為趨勢，未來公司將持續提升工程設計、施工技術與工程統籌管理能力，為公司業績穩定成長持續挹注動能。