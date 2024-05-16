14檔營收激增 升勢壯

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台股遍地開花，加權指數推升至21,147點新高，投資專家指出，隨著台股本益比（PE）已向18～19倍、歷史區間高緣邁進，此時選股宜著重具有成長潛力股，燿華（2367）、威剛（3260）及聯發科（2454）等14檔有法人買盤加持，後市股價看俏。

今年來，台股累計已上漲3,217點、漲幅達18％，個股輪番創高不斷，15日再由台積電領軍15檔個股創天價，而台積電更成為今年來指數大漲的功臣，貢獻約達6成；然而在指數創高下，仍有許多個股被市場冷落，股價漲幅不大、表現委屈。

投資專家建議，4月營收及第一季季報都在近日陸續公告，由於每年第一、二季通常為淡季，若能出現淡季不淡，4月營收年增激增，且第一季財報也展開強勁的年增，並有法人買盤加持，將是未來營運成長強中強個股，建議可逢低留意布局。

篩選4月營收年增四成以上、第一季每股稅後純益（EPS）年增六成以上，同時，5月來法人累計買超3,000張以上，計有燿華、威剛億光、聯發科、大聯大、瑞智、臻鼎-KY、力鵬、藥華藥、長榮、玉晶光、百和、名軒、國建等14檔。

燿華15日爆天量24.6萬張，成為台股個股成交量第一名，股價收35元漲停，4月營收年增42.6％，第一季每股稅後純益（EPS）0.41元、年增169.49％，5月來法人買超58,795張；15日MSCI公布季度調整，燿華獲納入全球小型指數成分股，基本面及消息面雙喜。