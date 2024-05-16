每股淨值重返票面 11檔出列

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上市櫃公司第一季財報15日截止公告，據統計，有11檔個股每股淨值回升至票面10元以上，若獲證交所及櫃買中心審核結果符合資格，將有望恢復或開放信用交易；其中，雅茗-KY（2726）、宏旭-KY（2243）及中視（9928）提前反應利多，股價齊步拉上漲停。

此外，還有三一東林及杏國兩檔個股，第一季每股淨值掉到票面10元以下，杏國原本就未開放信用交易，而三一東林則恐將遭取消信用交易。

至於可取得或取消信用交易名單，仍有待證交所及櫃買中心審核第一季財報及淨值等相關資料後，於下周三（22日）公告名單，並自隔日23日起實施。

據統計，第一季每股淨值回升至票面10元以上有中視、國邑*、雅茗-KY、台灣虎航-創、全譜、立德、宏旭-KY、建榮、松普、斐成、寬魚國際等11檔。

中視每股淨值從7.21元跳增至35.36元，翻了好幾倍，15日股價衝上漲停18.9元；雅茗-KY每股淨值也從6.58元倍增至12.57元，15日股價開盤後就拉上漲停30.25元並一路鎖死到底；宏旭-KY每股淨值小增、越過10元之上，15日股價衝上漲停15.2元。

在淨值回升至票面之上的11檔個股中，目前有兩檔股尚未開放信用交易，去年剛在創新板上市的台灣虎航-創以及國邑*，均尚未取得信用交易資格，國邑*第一季每股淨值由9.71元大增至15.89元，台灣虎航-創則由9.42元上升至11.35元。