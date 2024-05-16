上櫃Q1財報申報公布 僅牧東未達標

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櫃買中心表示，上櫃公司應於15日前完成公告申報113年第一季財務報告家數為822家，包含本國上櫃793家及第一上櫃29家，經統計，前開上櫃公司除牧東（4950）無法如期出具財務報告外，餘皆已完成申報作業。

而牧東先前也因未於規定時限前公告申報112年度第三季財報及年報，本月初則陸續因重大內控缺失尚未改善、違反資訊申報及重大訊息之情事，遭櫃買中心處以3萬元及20萬元違約金，該公司已自112年11月17日起停止在證券商營業處所買賣迄今。