台指期 外資大減空單

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台股15日受惠美四大指數全數攀揚，加上台積電（2330）領軍開高帶動下，加權指數終場上漲161點收21,147點，再度改寫歷史新高，台指期上漲137點至21,143點，期現貨轉為逆價差4.21點，電子期轉為逆價差0.13點，金融期正價差縮至0.97點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3,455口，留倉部位轉為淨多單1,197口。其中，外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少6,563口至3,481口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單增加3,525口，留倉部位轉為淨多單2,355口。

選擇權的買權未平倉最大量集中在20,800點，賣權未平倉最大量集中在19,000點；全月未平倉量put/call ratio值由1.49降至1.45，VIX指數上漲0.35至16.53，整體選擇權籌碼面偏空。

永豐期貨表示，美國4月生產者物價指數（PPI）月增0.5％與年增率2.2％雙雙高於預期，顯示第二季開頭通膨依然頑強。不過，美國聯準會主席鮑爾談話表示仍有信心通膨將回落，緩解4月PPI超乎市場預期造成賣壓。

整體來看，加權指數再創歷史新高，成交量放量，且相關權值股資金健康輪動，如金融股、航運股與AI相關族群輪流接棒，整體指數維持偏多格局。惟台指乖離放大，留意將公布的美消費者物價指數（CPI）數據，若高於預期，不排除在夜盤出現獲利了結賣壓。

群益期貨分析，外資買超現貨且期貨淨空單減碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局維持偏樂觀，周選擇權布局保守，整體籌碼面中性偏樂觀格局，加上台積電突破短線反壓，大型股主導盤勢方向，台股整體走勢維持正向。