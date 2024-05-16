玉晶光、川湖 Q1獲利進擊

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上市櫃企業2024年首季財報15日出爐，雖第一季因工作天數較少，然受惠終端需求持續復甦，仍有不少公司逆勢繳出優異成績單，鏡頭大廠玉晶光（3406）獲利10.88億元，創同期新高，今年可望切入iPhone 16潛望式鏡頭供應鏈名單，業績想像空間足；而伺服器滑軌廠川湖（2059）則以13.87億元，締造單季次高紀錄。

受惠智慧手機需求復甦，光學鏡頭二哥玉晶光今年首季獲利報佳音，單季營收52.37億元，年成長57.41％，稅後純益10.88億元，較去年同期大幅成長3.58倍，並改寫同期新高，及單季第五高的紀錄，每股稅後純益（EPS）9.65元也是同期最高，財報利多公布後，催動股價連兩日帶量大漲、15日勁揚5.02％收513元，蓄勢挑戰3月26日538元前高。

法人預估，玉晶光今年可望切入iPhone 16潛望式鏡頭供應鏈名單，預期將獲約20％市占率，加上生成式AI發展亦可望帶動下半年iPhone 16銷售暢旺，看好玉晶光今年將重拾手機應用成長動能，加以VR客戶重啟Pancake模組拉貨，下半年業績表現有高機率優於上半年。

首季獲利同樣驚豔市場的AI供應鏈川湖，受惠AI伺服器需求維持高檔、通用伺服器逐步回溫，且業外也有匯兌收益加持，推動第一季稅後純益衝上13.87億元，是暌違六季以來單季獲利再度重返10億元大關之上，季增1.52倍、年增2.03倍；累計前四月營收27.33億元，年增幅度正式突破7成、達70.48％。

川湖於AI伺服器的市占率突破50％，通用型伺服器市占率則達30％。中信投顧分析，隨輝達（NVIDIA）GB200系列伺服器2025年逐漸放量，川湖對應之導軌出貨也可望逐步成長，帶動其整體AI伺服器導軌業務受惠，預估川湖今年獲利將繳出爆發性成長，全年EPS上看53.64元，2025年EPS則將達62.19元。