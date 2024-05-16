永信建、海悅交投熱 外資買盤關注

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永信建（5508）、海悅（2348）兩檔高價位營建股，首季每股稅後純益（EPS）各達4.9元、7.93元，表現出色，近期持續交投活絡，永信建15日股價震盪收高197元，上揚3.41％，海悅震盪整理收192元，跌幅4.0％；這兩檔均獲納入MSCI全球小型指數成份股，後續來自外資買盤受到關注。

永信建第一季成屋銷售優於預期，每股稅後純益（EPS）4.9元，法人上修2024年毛利率及獲利預估值。

今年永信建預計再推出三大建案，合計總銷65億元，包括「保成二期」總銷26億元，第二季入帳、「大昌案」總銷19億元，第三季入帳、「鳳東案」總銷20億元，也是第三季入帳。

永信建去年稅後純益27.28億元、年增77.95％，EPS達12.55元，受惠於去年為完工高峰期、且高雄新成屋銷售順暢，推升營收達到82.27億元，幾乎較前年翻倍成長，年增率99％，營建族群漲多經過回測後，指標股永信建15日股價反彈3.41％率先表態回溫。

房產代銷天王海悅股價本周一度飆上史上新高的228元，近一個月漲幅逾35％，股價表現遭到交易所警示注意，海悅公告自結財務數字，第一季EPS達7.93元，創史上單季新高之外，4月自結EPS達1.15元，今年獲利動能持續亮眼。