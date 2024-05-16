純網銀首家 連線銀開辦外匯業務

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

純網銀搶攻外匯業務市場

純網銀將搶食外匯商機。連線銀行（LINE Bank）1月已取得外匯執照，成為純網銀首家外匯指定銀行，經過約三個月布局、系統建置後，15日宣布開辦美元結匯、美元活期存款、美元收款及跨境匯出服務，成為首家取得外匯指定銀行營業執照，並正式開辦外匯業務的純網銀。

連線銀總經理黃以孟表示，新世代的台、外幣理財需求大，未來除推出各種外幣及財富管理產品外，亦將持續深化與快金融平台的產品合作，以提供客戶更廣泛且深入的財富管理服務。

連線銀後續將陸續推出各項外匯業務，包括台、外幣計價存款、基金、境內外有價證券及合作券商所提供的國內外股票、ETF及各類國內外有價證券產品與服務，客戶可透過手機行動銀行與快金融平台，包括從App或LINE App錢包輕鬆操作。

而首波外匯服務推出結匯、外幣（美元）活存、跨境匯出及外幣收款等業務，除優化結匯及外幣匯款及收款流程，24小時都可於App收款，且可收款期間長達20天，提供充裕處理時間，減少因來不及處理而遭退匯情況；期間也推出高利存款專案及手續費優惠，期能帶給外幣需求用戶更優質且優惠的使用體驗。

另有高利存款專案美元及台幣雙利優惠，除美元活存利率1.2％，在外幣活存帳戶存款餘額達2,000美元（含）、且台幣定存每日餘額不低於5月14日活動基準日的數額，次日即享台幣口袋帳戶利率加碼至10％，為市場上罕見雙位數高利活存，當日達檻、次日享加碼。

其他兩家純網銀，將來銀行已遞件申請，目前仍在央行審核當中，目標在第三季有機會取得執照；而樂天銀行則維持既有步調，強調會以漸進方式鋪陳，外匯也有在規劃中。

將來銀總經理許柏林說明，目前將來銀外匯執照初審已通過，正在實地勘合階段，基礎建設要持續優化；目前將來銀在房貸及聯貸已經領先同業推出，而下半年外匯是將來銀很重要的建設，也強調外匯市場很大，將來銀會持續往前走。