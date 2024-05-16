純網銀搶食外匯市場 傳統銀行備戰

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國內三大純網銀持續出招，以主管機關逐步開放的新業務，持續搶攻金融市場大餅，其中，連線銀行（LINE Bank）率先取得外匯執照後，本月正式推出外匯服務，而將來銀行也預計第三季拿下外匯執照，未來純網銀續打低利率、高優惠搶客，強勢挑戰國銀外匯市場版圖。

純網銀來勢洶洶，有信評機構分析，純網銀營業成本比傳統商銀低，中長期來看，確實可能威脅到部分數位金融發展落後的商銀，使其流失市占率。傳統銀行業者認為，純網銀加入外匯的紅海，一部分可望產生鯰魚效應，促使既有業者強化線上功能，也帶領更多外幣新鮮人踏入外匯交易市場。

但本國銀行則認為，純網銀外匯服務還在相當初期階段，外幣兌換後必須要能夠匯出、提領或轉為投資理財之用，才能吸引更多客戶換匯。國銀現有的數位帳戶或網路銀行功能相對齊備，且使用外幣的客戶，轉換銀行的成本高，因此純網銀外匯服務是否對既有銀行造成威脅，還有待觀察。

純網銀業者形容，就像實體跟電商購物有優惠價差，純網銀推新業務給優惠，民眾可能拿到更好的利率，且愈來愈多人年輕族群透過數位完成交易，長期趨勢對網銀有優勢；但也強調「我們還不夠大」，純網銀做外匯業務，不可能一下就顛覆市場，而是要循序漸進，先有基本產品出來，才有辦法丟出變化球，有外匯商品後再來思考增添商品特色，若沒有基本服務，根本無法變化。

觀察傳統銀行，目前外匯業務功能已齊備，使用流程簡單、砸優惠也不手軟。以台新銀Richart為例，目前提供13種外幣線上換匯和活定存的服務，併提供外幣線上非約轉、跨行轉帳、跨境匯款和解匯，讓線上換得的外幣擁有更多用途，另結合線上投資功能，線上換得的美元可直接作為投資使用，可作為美元基金或美股的投資資本，線上換匯後可至分行櫃檯提領。

國泰世華銀則持續推外幣減碼活動，讓客戶可自由選擇換匯時間點跟幣別，且外匯服務將回饋自主權交還給客戶，提供自由且彈性的外匯服務，並結合CUBE App、ATM與信用卡等多元外幣服務。