孚朗代理Blancco 為企業資安把關

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全球企業愈來愈注重環境、社會和公司治理（ESG）議題，同時電子廢棄物卻正在以驚人的速度增加，隨著人工智能的普及以及對GPU和CPU的需求加大，迫使公司更換其IT設備，根據國際電信聯盟（ITU）和聯合國培訓與研究所（UNITAR）的報告，全球每年的電子廢物產生量正在以260萬噸的速度增加，預計到2030年將達到8,200萬噸，這些被報廢的硬體也可能成為資安漏洞，對企業的資訊安全構成威脅，因應這一全球性的挑戰，孚朗公司代理的全球第一資料抹除軟體Blancco提供了解決方案。

Blancco是針對數據抹除的專業軟體，支援多種設備，例如：手機、電腦、硬碟、虛擬主機等，可快速、徹底清除數據，確保機敏資料不外洩，且使用Blancco資料抹除的方式更符合當前ESG趨勢，企業以軟體抹除設備同時，Blannco更可為您計算出節省的碳排量報告，做為企業內部稽核報告使用，抹除後的硬體設備也可再利用、轉售或捐贈，軟體抹除的方式不僅環保，更幫助企業防止資安漏洞。

隨著ISO 27002-2022新增控制項目，資料刪除建議採「電子覆寫」並留下證據，而Blancco正是透過不斷覆蓋資料的技術，原本機敏資料早已不復見，不用擔心硬碟裡的資料外流，甚至還可以設置自動化流程，隨時隨地在企業中抹除任何設備。