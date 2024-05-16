泰山擦亮招牌 首季營運報喜

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泰山（1218）於日前公布財報，2024年首季營收27.55億元，營業毛利3.95億元，稅後純益1.55億元，每股盈餘0.32元，相較去年同期高達7,000萬的虧損，新的經營團隊在2024年Q1就成功吸引市場關注，表現亮眼。

泰山指出，從2023年Q3新經營團隊接手以來每季都有獲利，營收相較同期都有顯著增長。以去年下半年為例，Q3營收33億元、年增5％，創下單季新高，毛利率15.88％，稅後純益1.75億元、年增11％，單季EPS 0.36元優於同期的0.32元；而Q4營收26.55億元，比前一年同期成長約1.35％，毛利率15.66％，稅後純益1.97億元，EPS0.4元。

泰山董座劉偉龍表示：「這個產業我還在學習中，所以直接把各界的第一名請進來是最快的方式。」於是從新團隊接手後，便積極進行組織改造，成立各事業群、以利潤中心的角度來推動整體的營運工作，整合戰力，延攬人才來改善主導各項內部的經營效益。借重集團幕僚長蘇守斌之前的豐富經驗，與原團隊總經理蔡政達的整合，建造出一個新的經營管理團隊。

劉偉龍說，泰山2024年首季營收再創佳績，毛利率14.33％相較去年同期的10.97％成長了3.36％，主要得利於各項管理的精進與生產流程的把關，全面檢視原物料採購、生產製程、品保研發、業務銷售、倉儲庫存到運輸物流，調整了每個環節不必要的浪費，另在營銷面則著手改善市場上具有未來性與競爭力的產品，提升整體的銷售獲利，積極重整通路結構、從根本面提升營運績效。

劉偉龍強調，泰山未來將持續聚焦於核心品類經營，全面回歸「專業經營」本質，讓之前家族間錯綜複雜的利益結構及不當費用得以正常化，持續開發優質產品、重新擦亮招牌。