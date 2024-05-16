首屆桃市安心工程獎 頒獎

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桃園市長張善政13日出席「第一屆桃園市政府安心工程獎」頒獎典禮，張市長表示，桃園是一座充滿活力的發展中城市，隨處可見興建中的重大建設，市府為鼓勵各營造工程提升職業安全管理水準，特辦理「桃園市政府安心工程獎（桃安獎）」，以提升營造業者對工地安全的重視。

張善政說，各工程在追求如期、如質完工的同時，確保工地安全也是非常重要的工作，第一屆桃安獎共計13件工程獲獎，包含7件公共工程及6件民間工程，獲獎的工程團隊在新科技的運用、性別友善平權、跨國友善職場環境、促進勞工衛生健康等面向皆可見傑出表現，彰顯其用心守護工地從業人員及促進職場安全所做的努力。

第一屆桃安獎共18件工程參選，市府聘請外部專家學者審查評定，經由第一階段現場實地初步審查及第二階段決審，遴選出7件公共工程及6件民間工程獲獎，為桃園轄內營造工程職安立下學習楷模。

榮獲桃安獎肯定的營造廠商，未來在市府各機關公開評選的採購案中，可列為評選項目加分參考：獲評特優或優等者，獎勵期間二年；獲評佳作者，獎勵期間一年，並享有加速取得使用執照、列為低風險事業單位及履約保證金減免50％等獎勵措施。

第一屆桃安獎獲獎名單：泛亞工程、瑞助營造、昱盛營造、日商大豐營造、中華工程、辰茂營造工程、翔益營造、利晉工程、麗明營造、聖堃營造、匯發營造、新城營造等。

桃安獎每年12月份開始受理報名參選，詳情可逕上市府勞動檢查處官方網站（https://reurl.cc/

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