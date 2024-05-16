台股ETF受益人 衝上830萬人

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台股ETF受益人今年淨增加前五名

台股震盪中屢創新高，高息ETF因有息收支撐，又有資本利得可期待，人氣更旺。據台股ETF集保戶股權分散最新統計顯示，台股ETF受益人以驚人速度持續成長，去年底607萬人到5月已來到830萬人，今年以來增加223萬人，等於台灣2,300萬人口中，每三人就有一人投資台股ETF，且其中逾600萬人是投資21檔高息ETF，占比超過73％。

反應在基金規模上，台股ETF規模去年底1.46兆元，檔數為56檔，至5月14日規模已達2.05兆元，與債券ETF並列資產規模破2兆元的基金類型，檔數也新增至60檔。

另據投信投顧公會公布4月各類基金規模，4月增加最多的基金類型也是台股ETF，單月增加437億元，其次為國內貨幣市場基金的387億元，與規模減少較多的海外股票ETF、海外股票基金與債券ETF相抵，整體投信基金4月增加422億元，規模來到7.78兆元。

台股ETF規模在高股息ETF新舊基金人氣帶領下，整體規模至5月14日已衝上2.05兆元，再創新高，與債券ETF同樣，資產規模都已破2兆元，檔數從去年底的56檔增至60檔，今年來含息平均績效為13.41％。

今年來規模增加前五名清一色都是高息ETF，其中兩檔增加千億元以上，分別是群益台灣精選高息與新上市的元大台灣價值高息；受益人數增加最多前五名也都是高息ETF，以群益台灣精選高息增加34萬人最多，其他依序為元大台灣價值高息、復華台灣科技優息、國泰永續高股息與元大高股息。

部分重量級高息ETF將在5月進行換股，近期已宣布的配息水準來看，多數都維持在過去的高水準，市場法人分析，高息ETF因息收支撐可繼續參與台股，買氣相對較強，支撐整體人氣。但5月繳稅旺季、大量高股息ETF調整持股，及融資水位處高檔，須提防大盤漲多後修正風險，較佳策略仍是分批佈局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升產業。