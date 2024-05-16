市值型ETF黑馬 00905出線

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

市值型台股ETF表現

迎台股回春，指數創新高，輕鬆投資最火熱的就是ETF重點布局，觀察市值型ETF表現，FT臺灣Smart ETF（00905）近三個月、今年以來、近六個月、近一年、近二年的報酬率，都是位居第一的黑馬，凸顯只要穩定定期定額，隨投資期間拉長，可創造不錯的投資成果。

5月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議利率維持不變，已連續六次例會將聯邦資金利率目標區間維持在5.25％～5.5％，在聯準會鴿聲祝福中，隨美國企業財報陸續公布，截至本周已有約8成企業公布財報，其中近8成企業獲利優於預期，逾6成企業營收優於預期，顯示政策面與基本面支撐，美股持續維持反彈趨勢，配上優於預期的財報支撐，科技股帶領下普遍上漲。

對市場的樂觀氛圍正從美國外溢到其他國家，台積電於5月10日公布營收及配息提高至4元，美國存託憑證（ADR）股價順勢大漲創歷史收盤新高，也同步帶動外資注入台股，5月13日開盤後創盤中歷史新高，最高20,933.28點，大漲224.44點。新台幣兌美元也於上周止跌並連日走升，台股迎來回春行情，市場中長期表現看好。

但市場資金較集中在少數權值股，不少個股資金動能略顯不足，投資人必須注意選股邏輯及其投資風險。例如多因子選股，透過多個因子對投資標的進行評估和篩選，除能提高投資組合的報酬率也能同時降低風險。

例如特選SMART多因子指數以品質、價值及動能因子，兼顧市場報酬（β）＋超額報酬（α），透過多因子選股，先以品質篩選財務體質佳的公司股票，再依價值因子使用股東收益率（非常見的股東權益報酬率）等5項指標篩出評價面被低估，具增值機會的公司。

最後以動能因子追尋股價技術面趨勢外，也追尋企業盈餘動能，組合成技術面及基本面的順勢投資策略。多因子策略追求在牛市行情透過動能乘風而上，熊市行情挑選價值，盤整則透過品質來強健抗震。