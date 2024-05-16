降息將臨 長天期美債迎長多

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成交股數前八大長天期債券ETF

市場預期美國最快可望於下半年進行降息，根據歷史經驗，前一次暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25％，高居各天期A級公司債券之冠。投資人看好長天期美債ETF將迎來美國降息後的長多行情，紛紛進行卡位，債券型ETF受益人數逐月創新高，已來到158萬人以上。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）經理人黃鈺民表示，美國從前年啟動升息循環，目前美國利率仍維持在相對高點，長天期債券的存續期間較長，利率敏感度較高，如果聯準會開啟降息循環，市場利率將有機會下降，長天期債券價格將有機會上漲，進一步獲取資本利得，因此，現階段投資長天期債券可兼顧資本利得及較佳息收雙優勢，獲得亮眼報酬。

對債券投資人來說，最常用來參考的指標就是債券信用評等，債券評等可以用來評估債券是否有違約風險，違約風險就是拿不到當初約定的本金或利息，通常評等越高的債券違約風險越低。若評級在BBB以上為投資等級，違約風險相對較低，A投資級的信評又優於BBB級，Ａ級公司債因財務體質較為健全，違約機率小，能創造較佳報酬表現。

國泰20年美債（00687B）經理人江宇騰指出，隨投資人重新校正降息路徑，債券收益率趨於彈升，但美債殖利率目前處於近20年來相對高檔水準，具投資吸引力。且4月非農就業人數新增17.5萬人，遠低於市場預期的23.8萬人，失業率則略升至3.9％，顯示勞動市場已逐漸放緩，增添未來美國降息機會。建議可分批配置存續期間長、降息後資本利得空間大的長天期美債ETF，如國泰20年美債(00687B)，掌握利率在相對高檔的鎖利契機。

投信法人強調，美債殖利率回落，市場已逐漸消化聯準會對降息決策保持耐心的立場，資產配置、尋求息收與潛在資本利得空間，可持續規劃資金分批進場，持續關注目前美債殖利率仍處於相對高點，且最大風險利率持續走升已消除，債券ETF兼具高息收與避險功能，適合現階段逢低布局持有。