搶占降息趨勢 投等債值得入手

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過去在美國聯準會升息環境下，美公債殖利率多呈現上移，但近期從經濟數據及聯準會的官員發言內容來看，目前市場共識較傾向排除繼續升息的可能性，且仍維持今年有降息的可能性，預期整體債券殖利率將維持更長一段時間。投信法人分析，此環境下固定收益資產將充分發揮其穩定收息的特質，其中投資等級債券因兼顧品質及收益，此刻相對更具投資吸引力。

聯邦投信投資研究團隊表示，聯準會利率走高至10多年來高點，投資等級債券殖利率也同步攀高到10多年來高點，以最新收盤的美國公司債指數殖利率為例，殖利率已經來到5.52％，投資價值與機會可說雙雙浮現。根據過往數據統計，升息停止後，投資等級債券的勝率高，可挑選主動式管理的債券基金，可以透過基金經理人的主動配置與選債為投資人掌握最佳投資配置與標的。

富蘭克林坦伯頓美國政府基金經理人保羅．維克認為，現階段各類債市殖利率高於過去十年均值，極具吸引力，在升息終止、靜待降息期間，收益機會依然可期。其中，特別是機構房貸抵押債，最大風險是因提前還款、進而導致該類資產資金池的現金流衍生不確定性，目前利率高懸連動房貸利率上走，提前還款率目前處在歷史低檔，風險已大幅下滑。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金經理人黃鈺民指出，目前美國利率仍維持在相對高點，長天期債券的「存續期間」較長，利率敏感度較高，如果聯準會開啟降息循環，市場利率將有機會下降，長天期債券價格將有機會上漲，進一步獲取資本利得，因此，現階段投資長天期債券可兼顧資本利得及較佳息收雙優勢，獲得亮眼報酬。