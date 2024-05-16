5月配息ETF 多檔創高

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5月ETF配息秀登場。復華富時高息低波（00731）、復華台灣科技優息（00929）、兆豐永續高息等權（00932）、台新永續高息中小（00936）、永豐ESG低碳高息（00930）年化配息率衝逾10％外，中信關鍵半導體（00891）更配出史上新高息，年化配息率衝近9％直逼高股息ETF，國泰永續高股息（00878）也有8.7％的水準。

據集保戶股權分散表資料顯示，截至5月10日5月除息的高股息ETF，今年以來有四檔受益人數呈正成長，00930受益人數增幅達56％，將於5月23日除息，參與除息的最後買進日為22日。

永豐ESG低碳高息ETF基金經理人林永祥表示，透過配置符合國際低碳主題趨勢的00930參與市場成長機會外，因台股已來到相對高點，也可考慮同時搭配以傳產、金融類股為主的ETF，將產業佈局範圍擴大並分散投資風險。

00891第二階段配息公告出爐，基金每受益權單位預估配發金額為0.4元，為成立以來的最高配息金額。中信投信指出，00891為國內首檔季配息的半導體ETF，從2021年5月28日上市至今已配息10次，去年度配息金額達0.73元，今年1月每單位則配發0.32元、單季配息率達1.81％，今年第二次配息資訊，且成立以來含息報酬達36.56％，每次配息後，也能快速填息震盪走高，展現股息、價差兩頭賺。

國泰投信官網14日已公布00878配息公告，這次預計將配出超過高達60億元的股息，配息組成包括資本利得68.63％、股利所得為27.32％、收益平準金3.92％及利息所得0.13％。00878基金經理人游日傑表示，00878自2020年7月成立以來，每季穩健配發股息的最大關鍵，即是其指數設計著重企業ESG評級、市值、獲利性、殖利率等表現，除領息也以追求資產長期增值為主要目標，有助安心存股累積財富。