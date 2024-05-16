中信優息投資級債（00948B） 首檔10元債券ETF 5/22募集

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中信投信15曰宣布投資級債券傘型基金將上市，主被動基金一次發行，在主動型新秀中國信託高評級策略收益債券基金聚焦高評級債券動態搭配增益工具，被動新星中信優息投資級債（00948B）為全台第一檔10元計價債券ETF，將於5月22日同步展開募集。

中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼指出，該檔基金具備三大特點，一為透過專業經理公司主動式操作，並視市場狀況、升降息預期變化靈活調整；二為將投資一籃子債分散發行機構與利率風險；三為相對更安全穩健高評級債為主，並搭配增益工具，也就是善用策略可望迎接收益。

中信優息投資級債（00948B）ETF經理人呂紹儀說明，此檔ETF亦有三大存債特色All in one，一為首檔10元發行價之國內掛牌債券ETF；二為採用月配息、收益平準金機制，有機會打造現金流，三為目標優化殖利率，中信優息投資級債（00948B）追蹤ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數，截至2024年4月30日，殖利率達6.44％，兼具目標收益優化及優質信評債券。

群益AAA-AA公司債ETF（00754B）經理人洪慧珊認為，隨著市場調整對於聯準會降息遞延的預期，聯準會也表明再度升息的可能性低，然啟動降息的時機仍取決於未來幾個月的通膨走勢，故短期債市或可受市場對於政策預期調整的變化所波動，不過具有收益性質、信用品質較佳的高評級公司債仍可望吸引訴求穩健配置的資金進駐。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金（00942B）經理人黃鈺民強調，市場預期美國最快可望於下半年進行降息，根據歷史經驗，在2019年1月1日至2019年10月31日聯準會暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25％，高居各天期A級公司債券之冠。